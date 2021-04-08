Убийство Айзады Канатбековой. Премьер-министр прокомментировал преступление

Похищение девушек с целью принуждения к браку — это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. Комментарий к преступлению, которое потрясло кыргызстанцев, опубликовал на своей странице в Facebook премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, это действие против личности, и этому нет никакого оправдания.

«Прежде всего как человек, как мужчина и отец, я с большой горечью воспринял трагический случай, произошедший с девушкой Айзадой. Это наша общая боль. Общество должно выработать тотальное чувство нетерпимости к подобным случаям. Хочу принести соболезнования семье погибшей. Все виновные понесут справедливое и жесткое наказание. Только действуя вместе мы сможем противостоять дискриминации базовых прав женщин, ала качуу — это не традиция, это уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране», — написал глава правительства.