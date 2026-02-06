22:31
Общество

Песни о краже невест могут попасть под запрет в Казахстане

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов заявил, что ведомство будет обращать внимание на песни казахстанских артистов, в которых звучат темы кражи невест и принуждения к браку, пишет Tengrinews.kz.

В Казахстане активизировалась работа по борьбе с кражей невест, однако при этом продолжают выходить песни, в которых подобные действия романтизируются. Вице-министр заявил, что государство возьмет на заметку такие произведения.

Тема контента, который может романтизировать кражу невест и принуждение к браку, ранее поднималась в Мажилисе при обсуждении законопроекта «О профилактике правонарушений». Тогда депутат Мурат Абенов заявил, что в некоторых отечественных сериалах звучат реплики, которые, по его мнению, фактически оправдывают похищение девушек.

Заместитель министра культуры и информации Канат Искаков сообщил, что в рамках законопроекта предусмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за распространение и пропаганду оскорбительного контента, включая брань. Также в министерстве отмечали, что работают с экспертами и общественными организациями, чтобы не допустить противоречий между государственной политикой и тем, что показывают на экране.

В июле 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий наказание за кражу невесты. Кроме того, норму против похищения невест и принуждения к браку закрепили в проекте новой Конституции.
