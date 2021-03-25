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Власть

Скандал в Оперном. Аида Касымалиева предлагает создать депутатскую комиссию

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Аида Касымалиева поручила создать депутатскую комиссию по инциденту в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

По ее словам, отечественных артистов, отказавшихся выступать, никто не защитил.

«Наши артисты не уступают российским, у них тоже есть талант. Приезжают зарубежные артисты, билеты на их выступление стоят дорого, а нашим платят только зарплату. Необходимо проверить трудовые договоры, бухгалтерию театра. Проверку должны провести Счетная палата и соответствующие правоохранительные органы», — сказала Аида Касымалиева.

Напомним, местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд 6 марта. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожает им увольнением и привлечением к уголовной ответственности.

А руководитель Керим Турапов заявил, что коммерческих спектаклей больше не будет. По его словам, зарубежных артистов больше не будут приглашать.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта в театре.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187540/
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