Рояль Steinway & Sons стоимостью 25 миллионов сомов появился в Оперном театре

Рояль Steinway & Sons стоимостью 25 миллионов сомов появился в Национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Фото пресс-службы Минкультуры

Музыкальный инструмент установлен в Малахитовом зале.

Уточняется, что концертный рояль модели D-274 компании Steinway & Sons приобретен ведомством специально для оперного театра.

По словам главы Минкультуры Мирбека Мамбеталиева, музыканты просили обновить рояль еще в начале 1990-х, однако вопрос не решался до последних дней. В декабре ведомство приобрело рояль и передало театру.

«В мире насчитывается около двадцати производителей концертных роялей. Однако 94 процента известных пианистов при выступлениях с симфоническими оркестрами выбирают рояли Steinway», — говорится в сообщении.