Триумф в Испании. Артисты Театра оперы и балета вернулись с гастролей

С большим триумфом прошли первые европейские гастроли балетной труппы Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева по Испании. Об этом сообщает руководитель литературно-драматургической части Елена Мягкова.

По ее словам, с 8 по 23 декабря жители Саргосы, Кальпе, Риба-Роха-де-Эбро, Шативы, Алипанте, Ла-Нусии, Гандии рукоплескали хореографическому искусству наших артистов. В программе турне испанские зрители смогли увидеть шедевры мировой классики — легендарное сказочное «Лебединое озеро», фантастический новогодний «Щелкунчик» Петра Чайковского, фееричный «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

В связи с гастролями театра в кратчайшие сроки были сшиты новые, яркие, красочные костюмы, которые смогла оценить европейская публика.

В турне приняли участие 45 артистов кыргызского балета во главе с генеральным директором народным артистом КР Муратбеком Бегалиевым и главным балетмейстером народной артисткой КР Айзадой Тумаковой.

Все расходы в Испании взяла на себя принимающая сторона — компания GLOBAL SHOWTIME SERVICES S.R.L.

Кыргызская и испанская стороны планируют и далее создавать совместные проекты путем привлечения ведущих специалистов в области театра — режиссеров, балетмейстеров, художников, дирижеров, солистов оперы и балета.