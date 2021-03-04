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Власть

COVID-19. Активисты требуют предоставить план обеспечения безопасности граждан

Представители движения «Бир дуйно Кыргызстан» обратились к премьер-министру с вопросом, как новое правительство намерено обеспечить безопасность граждан, учитывая уроки и высокую смертность людей во время пандемии-2020, и где новый план действий во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующее письмо направлено Улукбеку Марипову.

Активисты также интересуются, как будет обеспечиваться равный доступ людям, живущим в зоне рисков и бедствий, к информации и правительственным программам помощи, поскольку кабмин до сих пор не презентовал стратегию. Правозащитники считают, что работа МЧС должна быть открытой и прозрачной.

«Мы просим обратить внимание на неравенство в труде и важность поддержки партнерства власти и бизнеса с независимыми профсоюзами для защиты прав трудящихся как в КР, так и за ее пределами. Важно срочно отменить список запрещенных профессий для женщин и девочек. Он до сих пор существует с открытой дискриминацией и унижающий права женщин на равный доступ к труду», — говорится в заявлении.

Кроме того, активисты требуют обратить внимание на системное неравенство в пенсионной политике и начать пенсионную реформу для устранения несправедливости и дискриминации прав пожилых граждан.

Они также рекомендуют предоставить обзор выполнения международных обязательств и соображений Комитета ООН по правам человека по жертвам пыток и восстановлению их прав и выплаты компенсаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185340/
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