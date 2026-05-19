На Азизу Абдирасулову завели уголовное дело? Правозащитница требует ответа

Известная правозащитница Азиза Абдирасулова на своей странице в Facebook сообщила, что получила странный звонок из Центра помощи женщинам.

По ее словам, мужчина, представившийся юристом организации, рассказал, что сотрудники прокуратуры Ленинского района интересовались правозащитницей и для исполнения поручения надзорного органа он должен задать ей вопросы.

Как отметила Азиза Абдирасулова, мужчина спрашивал, почему она уехала из Кыргызстана, когда вернулась и где сейчас живет.

«Я ответила прямо: «22 декабря 2024 года после выступления президента на курултае я была вынуждена покинуть страну. Вернулась в июле 2025-го, сейчас живу в Майлуу-Суу». Однако я спросила его: «Ты сам работаешь в прокуратуре или в Центре помощи женщинам? Почему прокуратура дает тебе поручения? Какова цель твоего разговора со мной?» Он ответил, что звонит, чтобы поставить в известность, что на меня имеется уголовное дело и скоро могут вызвать на допрос и посадить», — написала она.

В связи с этим телефонным допросом правозащитница обратилась через социальные сети к генпрокурору с вопросами:

  • Действительно ли имеется уголовное дело в отношении Азизы Абдирасуловой? Если да, то когда оно возбуждено? Какие обвинения предъявляются? В каком органе ведется следствие: в прокуратуре, МВД или ГКНБ?
  • По какой причине прокуратура Ленинского района ищет правозащитницу через организацию «Центр помощи женщинам», в которой она никогда не работала, и почему они не связываются с ней напрямую?
  • На каком основании сотрудники прокуратуры приходят к юристу неправительственной организации, запрашивают информацию об Азизе Абдирасуловой и дают ему «поручения»?

Правозащитница попросила не искать ее через сомнительные организации и выходить на связь с ней напрямую, оставив свой номер телефона.

Напомним, Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан в декабре 2024 года, после того, как президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является она. Правозащитница сообщила, что начала получать угрозы после выступления главы государства.

Позже заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал ситуацию и заявил, что в республике Азизе Абдирасуловой ничего не угрожает, и она может спокойно продолжать жить вместе со своей семьей. 

В сентябре прошлого года стало известно, что правозащитница вернулась в КР. В октябре 2025-го она заявила, что получила угрозы от неизвестного человека. Азиза Абдирасулова опубликовала обращение к генпрокурору, главам ГКНБ и МВД, а также к омбудсмену. По словам правозащитницы, ей позвонил незнакомый мужчина, который угрожал ее убить.
