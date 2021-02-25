Реформа госорганов. У нового министра экономики и финансов восемь заместителей

Заместителями вице-премьер-министра — министра экономики и финансов стали восемь человек. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что у Улукбека Кармышакова два первых заместителя — Кыялбек Мукашев и Данияр Иманалиев. Первый возглавлял Минфин с октября 2020 года и вплоть до объединения министерств экономики и финансов. Второй был заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

У нового главы Министерства экономики и финансов шесть заместителей. Среди них три бывших заместителя министра экономики Бекболот Алиев, Султан Ахматов и Эльдар Алишеров, а также экс-замминистра финансов Мирлан Байгончоков, Сейит Рысалиев и бывший статс-секретарь Минфина Айдин Шаршеев. О Сейите Рысалиеве известно, что в 2011 году он входил в состав ревизионной комиссии «РСК-Банка».

Кроме того, директором Центрального казначейства назначен Садырбек Нарманбетов.