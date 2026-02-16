09:45
Финансовая система Кыргызстана демонстрирует устойчивое развитие — Минфин

Финансовая система Кыргызстана демонстрирует устойчивое развитие и укрепление благодаря системному управлению государственными финансами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве озвучили данные по изменению ресурсов консолидированного бюджета с 2021 по 2025 год. Согласно официальной статистике, его объем вырос с 313,1 миллиарда до 1 триллиона 101,4 миллиарда сомов — в 3,5 раза. Динамика свидетельствует о расширении доходной базы и эффективности бюджетно-налоговой политики, отмечается в сообщении.

Среди ключевых показателей за 2021-2025 годы выделены доходы госбюджета, которые увеличились более чем в три раза — с 209,8 миллиарда сомов до 669,5 миллиарда сомов. Результаты достигнуты за счет роста налоговых поступлений в 3,1 раза (до 461,7 миллиарда сомов) и неналоговых доходов в 4,2 раза (до 189,4 миллиарда сомов).
