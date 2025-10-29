Более 11,8 тысячи предпринимателей в КР получили беспроцентные кредиты

В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предприниматели получили беспроцентные кредиты на сумму 9 миллиардов 435 миллионов 925 тысяч сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов КР Бермет Мусакожоева.

По ее словам, с момента запуска проекта финансовую помощь, по данным на 1 октября 2025 года, получили 11 тысяч 821 предприниматель.

В том числе по 1-й категории (до 1 миллиона сомов) 9 тысячам 630 предпринимателям выдано 5 миллиардов 752 миллиона сомов. По 2-й категории (до 3 миллионов сомов) кредиты получили 2 тысячи 191 предприниматель на 3 миллиарда 703 миллиона сомов.

Отдельный акцент, по словам Бермет Мусакожоевой, сделан на женщинах-предпринимательницах. По ее словам, всего 6 тысяч 949 женщин получили беспроцентные кредиты на общую сумму 4 миллиарда 964 миллиона сомов.

«Финансирование предоставляется во всех регионах. Ошская область и Бишкек ежемесячно конкурируют по лидерству. На 1 октября столица вырвалась вперед в силу естественных причин — в Бишкеке находится больше бизнеса. В лидерах также Джалал-Абадская, Иссык-Кульская и Чуйская области», — добавила Бермет Мусакожоева.

Она напомнила, что проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» запустили в марте 2021 года.

«Главная его цель заключалась в помощи бизнесу пережить сложный постковидный период, чтобы сохранить рабочие места. Минфин предоставлял ресурсы через банковский сектор, всего активно задействовано 11 коммерческих банков», — отметила она.