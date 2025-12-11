18:12
Экономика

Золотой USDKG: новый инструмент Кыргызстана для трансграничных платежей

Сотрудники Министерства финансов дали интервью международному деловому изданию Bloomberg, где подробно рассказали о ключевых направлениях финансовой политики и новых инструментах привлечения капитала.

Интервью предоставили начальник управления государственного долга и активов Минфина Аман Абдыбапов и генеральный директор ОАО «Эмитент виртуальных активов» Бакыт Мамытов.

По данным ведомства, устойчивый рост фискальных показателей, улучшение макроэкономической динамики и повышение доверия инвесторов позволили Кыргызстану впервые в своей истории выйти на международный рынок капитала с размещением суверенных еврооблигаций. Привлеченные средства направляются на модернизацию инфраструктуры, развитие энергетики и укрепление финансового сектора.

Отдельный акцент в интервью сделан на запуск государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного физическим золотом. Проект рассматривается как стратегический инструмент для:

– развития трансграничных расчетов;
– повышения инвестиционной привлекательности;
– расширения финансовых технологий;
– усиления экономического суверенитета страны.

В Минфине подчеркнули, что взвешенная бюджетная политика и сохранение долговой устойчивости продолжают укреплять доверие международных партнеров и создают условия для дальнейшего привлечения инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354275/
