Золотой USDKG: новый инструмент Кыргызстана для трансграничных платежей

Сотрудники Министерства финансов дали интервью международному деловому изданию Bloomberg, где подробно рассказали о ключевых направлениях финансовой политики и новых инструментах привлечения капитала.
Интервью предоставили начальник управления государственного долга и активов Минфина Аман Абдыбапов и генеральный директор ОАО «Эмитент виртуальных активов» Бакыт Мамытов.
По данным ведомства, устойчивый рост фискальных показателей, улучшение макроэкономической динамики и повышение доверия инвесторов позволили Кыргызстану впервые в своей истории выйти на международный рынок капитала с размещением суверенных еврооблигаций. Привлеченные средства направляются на модернизацию инфраструктуры, развитие энергетики и укрепление финансового сектора.
Отдельный акцент в интервью сделан на запуск государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного физическим золотом. Проект рассматривается как стратегический инструмент для:
– развития трансграничных расчетов;
– повышения инвестиционной привлекательности;
– расширения финансовых технологий;
– усиления экономического суверенитета страны.
В Минфине подчеркнули, что взвешенная бюджетная политика и сохранение долговой устойчивости продолжают укреплять доверие международных партнеров и создают условия для дальнейшего привлечения инвестиций.