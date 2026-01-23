Аудит Минфина. Выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств

Счетной палатой КР в Министерстве финансов КР, его структурных и ведомственных подразделениях, а также в подведомственных службах и учреждениях проведен аудит соответствия исполнения бюджета за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

По итогам аудита общая сумма выявленных несоответствий, связанных с несоблюдением требований бюджетного законодательства и нормативных правовых актов, составила более 133 миллионов сомов. Данный показатель свидетельствует о недостаточном уровне обеспечения бюджетного планирования, управления средствами и финансовой дисциплины.

Значительная часть выявленных несоответствий охватывала все основные этапы бюджетного процесса.

В частности, при составлении проекта бюджета и подготовке сопроводительных документов выявлены нарушения, связанные с несоответствием нормативным требованиям и некачественным планированием, на сумму 2 миллиона 411,5 тысячи сомов. Это напрямую влияет на обоснованность и достоверность бюджетных показателей.

В сфере ценообразования и формирования тарифов зафиксированы нарушения, обусловленные несоответствием либо отсутствием правовых оснований, на сумму 1 миллион 925 тысяч сомов.

Особого внимания требуют факты нецелевого использования бюджетных средств. По данной категории сумма нарушений составила на уровне 6 миллионов 891,5 тысячи сомов, из которых 5 миллионов 816,7 тысячи сомов приходятся на использование средств в обход Единого казначейского счета. Это создает существенные риски для прозрачности управления государственными финансами и эффективности контрольных механизмов.

В части капитальных вложений и строительных работ выявлены факты необоснованного завышения стоимости и объемов, а также неполного исполнения договорных обязательств на общую сумму 17 миллионов 570,6 тысячи сомов.

Кроме того, имели место случаи значительных превышений утвержденных бюджетных показателей.

Сумма сверхнормативных и неподтвержденных расходов по данному направлению составила 56 миллионов 290,9 тысячи сомов, основная часть которых связана с избыточными запасами и расчетами по товарно-материальным ценностям — 51 миллион 604,3 тысячи сомов.

Нарушения, связанные с необеспечением сохранности имущества, составили 3 миллиона 245,4 тысячи сомов, выявлено не учтенное в установленном порядке наличие имущества. Также зафиксированы системные недостатки в ведении бухгалтерского учета и отчетности, при этом общая сумма нарушений составила 43 миллиона 736,6 тысячи сомов, в том числе искажение отчетности — 24 миллиона 900,3 тысячи сомов и необоснованное перечисление авансовых платежей — 18 миллионов 662,8 тысячи сомов.

В сфере государственных закупок также выявлены случаи несоблюдения нормативных требований на сумму 1 миллион 250,3 тысячи сомов. Особого внимания заслуживают факты несоблюдения требований по банковскому сопровождению договоров.

По результатам аудита Счетной палатой даны рекомендации госорганам по устранению выявленных нарушений, укреплению бюджетной дисциплины и повышению эффективности финансового управления.

Одновременно предложено в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения и несоответствия. Материалы аудита направляются на рассмотрение компетентным органам для принятия мер дисциплинарной, материальной и иной ответственности, предусмотренной законодательством.