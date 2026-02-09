17:50
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Экономика

Ремонт парков, покупка автобусов. Караколу выделят более 1,5 миллиарда сомов

Министерство финансов выделит мэрии Каракола средства на реконструкцию парков, музея и заводов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Минфин внес на согласование депутатам два распоряжения кабмина.

Согласно первому, мэрии Каракола выделят 679 миллионов 600 тысяч сомов. Средства будут направлены на реконструкцию:

  • парка имени Александра Пушкина (450 миллионов сомов);
  • сквера имени Омукена Сейлакунова (70 миллионов сомов);
  • Каракольского историко-краеведческого музея (159 миллионов 600 тысяч сомов).

Согласно второму распоряжению кабмина, мэрии Каракола выделят 902 миллиона 700 тысяч сомов. Средства потратят на:

  • модернизацию железобетонного завода (273 миллиона сомов);
  • покупку автобусов (300 миллионов сомов);
  • покупку спецтехники для муниципальных предприятий (329 миллионов 700 тысяч сомов).

Оба распоряжения кабмина были одобрены членами профильного комитета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361223/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе задержан мужчина за распространение экстремистских материалов
Минфин завершил 2025 год с существенными достижениями — Адылбек Касымалиев
Аудит Минфина. Выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств
В Караколе проверили соблюдение закона о государственном языке
В Караколе проходит традиционная ярмарка Karakol Winter Fair 2026
После критики Ташиева. Глава Минтранса КР объявил выговор ряду руководителей
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
В Минфине новая структура, мэриям рекомендовали создать финуправления
Дорогу к горнолыжной базе «Каракол» очищают от снега для безопасности туристов
Праздник под снегом: в Караколе зажглась главная елка города
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;5&nbsp;февраля Рубль продолжает дешеветь, тенге заметно подорожал. Курс валют на 5 февраля
Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;февраля Тенге обновил максимум, рубль дорожает после спада. Курс валют на 6 февраля
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
17:48
В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мус...
17:44
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
17:40
В КР стартовала предвыборная агитация по повторным выборам депутатов в 13 округе
17:32
После скандала с квартирой Ларисы Долиной «Бабушкина схема» стала словом года
17:23
МВД предупредило о фейковых видео от имени руководства госорганов