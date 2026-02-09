Ремонт парков, покупка автобусов. Караколу выделят более 1,5 миллиарда сомов

Министерство финансов выделит мэрии Каракола средства на реконструкцию парков, музея и заводов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Минфин внес на согласование депутатам два распоряжения кабмина.

Согласно первому, мэрии Каракола выделят 679 миллионов 600 тысяч сомов. Средства будут направлены на реконструкцию:

парка имени Александра Пушкина (450 миллионов сомов);

сквера имени Омукена Сейлакунова (70 миллионов сомов);

Каракольского историко-краеведческого музея (159 миллионов 600 тысяч сомов).

Согласно второму распоряжению кабмина, мэрии Каракола выделят 902 миллиона 700 тысяч сомов. Средства потратят на:

модернизацию железобетонного завода (273 миллиона сомов);

покупку автобусов (300 миллионов сомов);

покупку спецтехники для муниципальных предприятий (329 миллионов 700 тысяч сомов).

Оба распоряжения кабмина были одобрены членами профильного комитета.