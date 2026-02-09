Ремонт парков, покупка автобусов. Караколу выделят более 1,5 миллиарда сомов

Министерство финансов выделит мэрии Каракола средства на реконструкцию парков, музея и заводов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на заседании комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.
Минфин внес на согласование депутатам два распоряжения кабмина.
Согласно первому, мэрии Каракола выделят 679 миллионов 600 тысяч сомов. Средства будут направлены на реконструкцию:
- парка имени Александра Пушкина (450 миллионов сомов);
- сквера имени Омукена Сейлакунова (70 миллионов сомов);
- Каракольского историко-краеведческого музея (159 миллионов 600 тысяч сомов).
Согласно второму распоряжению кабмина, мэрии Каракола выделят 902 миллиона 700 тысяч сомов. Средства потратят на:
- модернизацию железобетонного завода (273 миллиона сомов);
- покупку автобусов (300 миллионов сомов);
- покупку спецтехники для муниципальных предприятий (329 миллионов 700 тысяч сомов).
Оба распоряжения кабмина были одобрены членами профильного комитета.