В Минфине новая структура, мэриям рекомендовали создать финуправления

Кабинет министров внес изменения в ряд своих постановлений, регулирующих деятельность Министерства финансов и мэрий городов республиканского значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях повышения эффективности работы Минфина и совершенствования организации деятельности муниципалитетов.

Согласно постановлению, расширены кадровые полномочия Министерства финансов. В частности, уточнен перечень должностей, назначение и освобождение от которых осуществляет руководство ведомства. Также закреплено право применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством.

Утверждена и новая редакция схемы управления Министерства финансов, изменены лимиты штатной численности. С 1 января 2026 года численность его сотрудников увеличится, в том числе за счет ведомственных подразделений.

Кроме того, внесены изменения в документы, регулирующие деятельность органов местного самоуправления в период административно-территориальной реформы, а также в типовую структуру и штатную численность мэрий городов республиканского значения.

Кабмин рекомендовал муниципалитетам создать финансовые управления. Минфину поручено совместно с мэриями решить вопросы перераспределения штатных единиц, имущества и материально-технических ресурсов, а также обеспечить трудоустройство высвобождаемых сотрудников в соответствии с законом.

Постановление вступает в силу через семь дней.