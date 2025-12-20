09:27
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

В Минфине новая структура, мэриям рекомендовали создать финуправления

Кабинет министров внес изменения в ряд своих постановлений, регулирующих деятельность Министерства финансов и мэрий городов республиканского значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях повышения эффективности работы Минфина и совершенствования организации деятельности муниципалитетов.

Согласно постановлению, расширены кадровые полномочия Министерства финансов. В частности, уточнен перечень должностей, назначение и освобождение от которых осуществляет руководство ведомства. Также закреплено право применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством.

Утверждена и новая редакция схемы управления Министерства финансов, изменены лимиты штатной численности. С 1 января 2026 года численность его сотрудников увеличится, в том числе за счет ведомственных подразделений.

Кроме того, внесены изменения в документы, регулирующие деятельность органов местного самоуправления в период административно-территориальной реформы, а также в типовую структуру и штатную численность мэрий городов республиканского значения.

Кабмин рекомендовал муниципалитетам создать финансовые управления. Минфину поручено совместно с мэриями решить вопросы перераспределения штатных единиц, имущества и материально-технических ресурсов, а также обеспечить трудоустройство высвобождаемых сотрудников в соответствии с законом.

Постановление вступает в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355171/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил правила налогообложения и импорта товаров
Тарифы на вывоз мусора в КР предлагают считать по новым правилам
Единый государственный портал egov.kg запустили в Кыргызстане
О правах на здоровье кыргызстанцы могут узнать через приложение «Тундук»
Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина
Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки
Земельный участок Университета Центральной Азии передали мэрии Нарына
Инвестзона «Тамчи»: кабмин ускоряет запуск особого режима и центра споров
В Кыргызстане утвердили типовой устав для вузов и послевузовских учреждений
У Минцифры сократили полномочия: из функций исключили учет населения
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей в&nbsp;КР упрощена Процедура перерегистрации индивидуальных предпринимателей в КР упрощена
Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об&nbsp;экономике Кыргызстана Американское агентство Bloomberg опубликовало статью об экономике Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
20 декабря, суббота
09:26
Переход на 12-летку. Эдиль Байсалов проверил реализацию школьной реформы Переход на 12-летку. Эдиль Байсалов проверил реализацию...
09:21
Из-за тумана аэропорт «Манас» не принимает рейсы
09:20
В Минфине новая структура, мэриям рекомендовали создать финуправления
09:10
Большая пресс-конференция Путина: президент РФ признался, что влюблен
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 20 декабря в Бишкеке было в 1950 году
19 декабря, пятница
23:41
Эксперты назвали самые прибыльные видеоигры 2025 года
23:01
Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве
22:40
Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
22:26
Стрельба на пляже Сиднея. Власти Австралии выкупят оружие у граждан