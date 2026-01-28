08:52
Экономика

Минфин завершил 2025 год с существенными достижениями — Адылбек Касымалиев

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании коллегии Министерства финансов, на котором подведены итоги деятельности за 2025 год.

Он отметил, что ведомство завершило год с существенными достижениями, обеспечив значительный экономический рост и финансовую устойчивость.

«Если сравнивать с 2020 годом, бюджет Кыргызстана увеличился почти в пять раз. Консолидированный бюджет составлял около 247,8 миллиарда сомов и достиг порядка 1 триллиона 101 миллиарда сомов», — отметил Адылбек Касымалиев.

По его словам, с ростом доходов увеличиваются и расходы, и наличие средств позволяет реализовывать крупные строительные проекты, строить дороги и ипотечное жилье.

«Если ранее наш бюджет был социальным, то сегодня он стал бюджетом развития», — заявил глава кабмина.

По итогам он дал Минфину ряд поручений, в том числе о повышении заработной платы работников социальной сферы, а также обеспечении эффективного использования бюджетных средств в системе государственных закупок.
