13:00
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным

Счетная палата провела аудит эффективности пилотных информационных технологий работы электронного веб-портала государственных закупок Министерства финансов с 1 января по 31 декабря 2024 года.

По итогам аудита установлено, что в работе портала имеется ряд недостатков, обусловленных неполными координацией, контролем и уровнем информационной безопасности. Также выявлено, что товары, закупаемые из одного источника, формировались на основе шаблонных документов прошлых лет. Такой подход снижает конкуренцию и стандарты качества.

Аудит показал, что порядок взаимодействия между департаментом государственных закупок при Министерстве финансов, государственным учреждением «Центр закупок» и государственным предприятием «Инфосистемс» не налажен в достаточной степени. Нехватка специалистов в сфере информационных технологий также негативно влияет на качество предоставляемых услуг.

Выявлены недостатки по информационной безопасности.

«Управление правами пользователей является недостаточным, отдельным сотрудникам предоставлены необоснованно широкие полномочия. Сети и серверы защищены недостаточно. План обеспечения бесперебойной работы портала и восстановления после аварий не тестируется на системной основе.

Помимо этого, установлено, что ГУ «Центр закупок» при использовании метода закупок из одного источника не выполняло требование по мониторингу цен. В результате отдельные договоры заключены без конкуренции», — говорится в сообщении.

Счетная палата представила ряд рекомендаций с целью улучшения ситуации. В частности, предложено создать при Минфине постоянный координационный совет по направлениям госзакупок и информационных технологий, обеспечить интеграцию работы портала с другими государственными системами и внедрить полный электронный контроль закупок на всех этапах.

Также отмечено, что необходимо утвердить порядок взаимодействия, четко отражающий обязанности и сроки между закупающими организациями и «Центром закупок», увеличить число IT-специалистов и организовать обучение по вопросам кибербезопасности.

Учитывая требования современности, СП КР информирует, что предложенные меры, направленные на усиление управления информационными технологиями, повышение уровня безопасности и улучшение интеграции, призваны повысить надежность и прозрачность системы госзакупок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351166/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин формирует комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок
Более 34 миллионов сомов направят на охрану школ в Свердловском районе Бишкека
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Более 2,5 миллиона сомов потратит Ботсад на сельхозоборудование
Более 11,8 тысячи предпринимателей в КР получили беспроцентные кредиты
Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов
Более 5 миллионов сомов потратит Ботсад на капремонт плодохранилища
Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения
Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с&nbsp;Таджикистаном Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
17 ноября, понедельник
12:50
Федерация альпинизма КР подвела итоги спортивного сезона: кому достались награды Федерация альпинизма КР подвела итоги спортивного сезон...
12:42
В компании Kav&Kev прошли обыски — причины выясняются
12:41
Кабмин КР хочет ввести запрет на ввоз саженцев ряда плодовых культур
12:38
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
12:30
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным