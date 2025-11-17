СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным

Счетная палата провела аудит эффективности пилотных информационных технологий работы электронного веб-портала государственных закупок Министерства финансов с 1 января по 31 декабря 2024 года.

По итогам аудита установлено, что в работе портала имеется ряд недостатков, обусловленных неполными координацией, контролем и уровнем информационной безопасности. Также выявлено, что товары, закупаемые из одного источника, формировались на основе шаблонных документов прошлых лет. Такой подход снижает конкуренцию и стандарты качества.

Аудит показал, что порядок взаимодействия между департаментом государственных закупок при Министерстве финансов, государственным учреждением «Центр закупок» и государственным предприятием «Инфосистемс» не налажен в достаточной степени. Нехватка специалистов в сфере информационных технологий также негативно влияет на качество предоставляемых услуг.

Выявлены недостатки по информационной безопасности.

«Управление правами пользователей является недостаточным, отдельным сотрудникам предоставлены необоснованно широкие полномочия. Сети и серверы защищены недостаточно. План обеспечения бесперебойной работы портала и восстановления после аварий не тестируется на системной основе.

Помимо этого, установлено, что ГУ «Центр закупок» при использовании метода закупок из одного источника не выполняло требование по мониторингу цен. В результате отдельные договоры заключены без конкуренции», — говорится в сообщении.

Счетная палата представила ряд рекомендаций с целью улучшения ситуации. В частности, предложено создать при Минфине постоянный координационный совет по направлениям госзакупок и информационных технологий, обеспечить интеграцию работы портала с другими государственными системами и внедрить полный электронный контроль закупок на всех этапах.

Также отмечено, что необходимо утвердить порядок взаимодействия, четко отражающий обязанности и сроки между закупающими организациями и «Центром закупок», увеличить число IT-специалистов и организовать обучение по вопросам кибербезопасности.

Учитывая требования современности, СП КР информирует, что предложенные меры, направленные на усиление управления информационными технологиями, повышение уровня безопасности и улучшение интеграции, призваны повысить надежность и прозрачность системы госзакупок.