16:26
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Власть

Госзакупки без тендера: кабмин готовит масштабные послабления закона

Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект закона о внесении изменений в Закон «О государственных закупках». Документ существенно расширяет перечень закупок, которые могут проводиться вне конкурсных процедур, а также вводит новое понятие — «государственное задание».

Согласно проекту, предлагается дополнить статью 2 закона пунктами, освобождающими от закупочных процедур:

– мероприятия государственного уровня, проводимые за счет республиканского бюджета с участием президента, спикера Жогорку Кенеша, председателя кабмина, а также визиты иностранных лидеров и международных делегаций;

– товары, работы и услуги, приобретаемые в рамках государственного задания.

Проект вводит новую статью 41, регулирующую механизм государственного задания. Оно будет оформляться гражданско-правовым договором между госзаказчиком и исполнителем — государственным юридическим лицом. Финансирование в рамках задания не будет приводить к увеличению уставного капитала компаний.

Государственные задания смогут охватывать культуру, туризм, образование, здравоохранение, строительство дорог, развитие отраслей экономики, а также организацию официальных мероприятий с участием руководства страны.

Отдельно уточняется, что юридическим лицам разрешат передавать до 50 процентов задания субподрядчикам.

Также проект корректирует исключения из конкурсных процедур: закупки, связанные с обеспечением безопасности и деятельности президента, спикера парламента, главы кабмина, председателей Верховного и Конституционного судов, будут проходить вне тендеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354122/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
СП: Электронный портал госзакупок Минфина признан информационно небезопасным
Более 11,8 тысячи предпринимателей в КР получили беспроцентные кредиты
Бишкекский финансово-экономический техникум передан в ведение Минфина КР
Минфин впервые провел денежный аукцион на Кыргызской фондовой бирже
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин
Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 9,4 миллиарда сомов
Джалал-Абадская область получила из бюджета почти 2 миллиарда сомов
Минфин выдал предпринимателям более 9 миллиардов сомов беспроцентных кредитов
Минфин намерен разместить 10 миллиардов сомов в коммерческих банках
Минфин КР наделили новыми полномочиями. Что изменится?
Популярные новости
Узбекистан начнет финансирование строительства &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; в&nbsp;следующем году Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
10 декабря, среда
16:25
Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули государству Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули го...
16:22
Кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
16:20
После очистки русла рек в Бишкеке вывезли 107 тысяч тонн мусора
16:02
В 15 километрах от Бишкека обнаружили десятки видов редких птиц
15:59
ЦИК утвердила итоги выборов: 87 депутатов избраны, один округ аннулирован