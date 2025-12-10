Госзакупки без тендера: кабмин готовит масштабные послабления закона

Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект закона о внесении изменений в Закон «О государственных закупках». Документ существенно расширяет перечень закупок, которые могут проводиться вне конкурсных процедур, а также вводит новое понятие — «государственное задание».

Согласно проекту, предлагается дополнить статью 2 закона пунктами, освобождающими от закупочных процедур:

– мероприятия государственного уровня, проводимые за счет республиканского бюджета с участием президента, спикера Жогорку Кенеша, председателя кабмина, а также визиты иностранных лидеров и международных делегаций;

– товары, работы и услуги, приобретаемые в рамках государственного задания.

Проект вводит новую статью 41, регулирующую механизм государственного задания. Оно будет оформляться гражданско-правовым договором между госзаказчиком и исполнителем — государственным юридическим лицом. Финансирование в рамках задания не будет приводить к увеличению уставного капитала компаний.

Государственные задания смогут охватывать культуру, туризм, образование, здравоохранение, строительство дорог, развитие отраслей экономики, а также организацию официальных мероприятий с участием руководства страны.

Отдельно уточняется, что юридическим лицам разрешат передавать до 50 процентов задания субподрядчикам.

Также проект корректирует исключения из конкурсных процедур: закупки, связанные с обеспечением безопасности и деятельности президента, спикера парламента, главы кабмина, председателей Верховного и Конституционного судов, будут проходить вне тендеров.