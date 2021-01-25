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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Клара Сооронкулова назвала беззаконием инициативу депутатов изменить регламент

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова назвала беззаконием инициативу депутатов парламента изменить регламент. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, подобными предложениями нардепы еще больше погружают шестой созыв в правовой тупик. «Все делают с одной целью — ускорить максимально процесс по принятию новой Конституции. Депутаты как будто не понимают, что если они сейчас изменят регламент, уберут общественное обсуждение новой редакции Основного закона, то легитимность президентской Конституции поставят под сомнение», — отметила Клара Сооронкулова.

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Она добавила, что есть основания полагать — второй референдум пройдет в марте. А выборы в парламент — осенью. «После принятия новой Конституции придется все законодательство корректировать. Это займет не менее шести месяцев. Так что, думаю, нам придется терпеть этот нелегитимный созыв до октября 2021 года», — сказала Клара Сооронкулова.

Напомним, авторы законопроекта о внесении поправок в регламент Жогорку Кенеша считают, что нет необходимости проводить общественное обсуждение, когда речь идет о приведении норм закона в соответствие с Конституцией, назначении референдума по Основному закону в случае, если ранее на референдуме приняли вопрос, требующий изменения Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181003/
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