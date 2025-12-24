16:54
Власть

Цифровизацию ЖК перенесли еще на год. Парламент поддержал поправки в регламент

Депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях одобрили внесение изменений в регламент парламента. 

Информацию о законопроекте представил нардеп Нурланбек Азыгалиев.

Документом предлагается увеличить предельное число членов комитета от одной депутатской группы с трех до четырех. Инициатива связана с тем, что в парламенте VIII созыва сформировано пять депутатских групп. И прежнее ограничение, действовавшее в предыдущих созывах, не обеспечивает пропорционального представительства.

Нурланбек Азыгалиев также предложил перенести срок вступления в силу нормы о цифровых процедурах работы ЖК с 1 января 2026 года на 1 января 2027-го. Предлагаемое изменение обусловлено потребностью завершения проекта «Цифровизация Жогорку Кенеша», реализуемого KOICA.
