10:29
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Экономика

В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов

В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов. Об этом заявила председатель Госстандарта Беларуси Елена Моргунова.

«Пул принятых технических регламентов союза составляет сегодня 52, из них 24 приняты еще в 2011 году. Более чем десятилетняя практика применения регламентов показала необходимость внесения соответствующих изменений, обусловленных как технологическим совершенствованием процессов проектирования, производства, утилизации продукции, так и изменяющейся конъюнктурой рынка. От того, насколько в регламентах будут учтены современные риски, правильно определены методы и процессы оценки показателей безопасности продукции, зависят наша с вами безопасность, безопасность и здоровье наших детей, а также безопасность окружающей среды. Соответственно, требования должны постоянно обновляться, в регламенты нужно вносить изменения», — сказала она.

Поэтому в рамках технического регулирования постоянно проводится работа не только по разработке и утверждению новых техрегламентов, но и по корректировке уже действующих.

В 2025-м Совет ЕЭК принял изменения в ряд технических регламентов, среди них — «О безопасности колесных транспортных средств», «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Елена Моргунова добавила, что в последнее время разработка изменений в техрегламенты часто связана с необходимостью оперативной корректировки положений.

«В связи с этим необходим планомерный и глобальный пересмотр всех требований технических регламентов ЕАЭС. Работы по оценке планируется осуществить в 2025-2030 годах. План таких работ предусматривает оценку 29 действующих регламентов», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357884/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Президент изменил регламент ЖК: новый пост и биометрическое голосование
Новые правила онлайн-покупок в странах ЕАЭС вступят в силу с 1 июля 2026 года
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров
Нарушение прав потребителей при торговле в Сети станет приоритетной темой в ЕАЭС
Цифровизацию ЖК перенесли еще на год. Парламент поддержал поправки в регламент
Больше мест в комитетах и пауза для цифровых процедур: регламент ЖК опять меняют
Регламент работы парламента изменят
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;января Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
Кошелек кыргызстанцев в&nbsp;2026&nbsp;году: у&nbsp;кого вырастут доходы и&nbsp;расходы Кошелек кыргызстанцев в 2026 году: у кого вырастут доходы и расходы
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;2026 года повышаются ставки акцизного налога на&nbsp;алкоголь В Кыргызстане с 2026 года повышаются ставки акцизного налога на алкоголь
На&nbsp;месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
Бизнес
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
10:26
Студию «Номад-TV» на площади Ала-Тоо демонтируют Студию «Номад-TV» на площади Ала-Тоо демонтируют
10:20
Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
10:16
В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов
10:14
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход снежных лавин
10:06
Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay