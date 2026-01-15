В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов. Об этом заявила председатель Госстандарта Беларуси Елена Моргунова.

«Пул принятых технических регламентов союза составляет сегодня 52, из них 24 приняты еще в 2011 году. Более чем десятилетняя практика применения регламентов показала необходимость внесения соответствующих изменений, обусловленных как технологическим совершенствованием процессов проектирования, производства, утилизации продукции, так и изменяющейся конъюнктурой рынка. От того, насколько в регламентах будут учтены современные риски, правильно определены методы и процессы оценки показателей безопасности продукции, зависят наша с вами безопасность, безопасность и здоровье наших детей, а также безопасность окружающей среды. Соответственно, требования должны постоянно обновляться, в регламенты нужно вносить изменения», — сказала она.

Поэтому в рамках технического регулирования постоянно проводится работа не только по разработке и утверждению новых техрегламентов, но и по корректировке уже действующих.

В 2025-м Совет ЕЭК принял изменения в ряд технических регламентов, среди них — «О безопасности колесных транспортных средств», «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию», «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Елена Моргунова добавила, что в последнее время разработка изменений в техрегламенты часто связана с необходимостью оперативной корректировки положений.

«В связи с этим необходим планомерный и глобальный пересмотр всех требований технических регламентов ЕАЭС. Работы по оценке планируется осуществить в 2025-2030 годах. План таких работ предусматривает оценку 29 действующих регламентов», — заметила она.