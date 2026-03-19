Власть

Регламент ЖК. Депутаты одобрили изменение правил ускоренного принятия законов

Сегодня депутаты одобрили законопроект о внесении изменений в Закон «О регламенте ЖК», предлагающий поменять порядок рассмотрения документов при их ускоренном принятии.

Инициатором является нардеп Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, суть документа заключается в уточнении процедуры принятия законопроектов сразу во втором и третьем чтениях либо сразу в трех чтениях.

Сейчас регламент предусматривает, что парламент может принять проект закона в ускоренном порядке при наличии положительных заключений большинства фракций и депутатских групп, а также ответственного и профильных комитетов.

«Предлагаемыми поправками предусматривается изменить эту норму и установить более строгий порядок: для такого ускоренного рассмотрения потребуется положительное заключение всех фракций и депутатских групп, а также профильных комитетов. Если хотя бы одна парламентская фракция или депутатская группа выступит против, законопроект не сможет быть принят сразу во втором и третьем чтениях или сразу в трех чтениях и будет рассматриваться по обычной процедуре», — говорится в справке-обосновании.

По словам Нурбека Сыдыгалиева, действующая норма может ограничивать возможности отдельных фракций выражать свою политическую позицию при рассмотрении законопроектов. В связи с этим предлагается закрепить требование о согласии всех фракций и депутатских групп, чтобы обеспечить полноценное участие парламентских объединений в законотворческом процессе.

Депутаты одобрили законопроект в трех чтениях. 
