Власть

Президент изменил регламент ЖК: новый пост и биометрическое голосование

Фото пресс-службы президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят депутатами 24 декабря 2025 года и направлен на оптимизацию деятельности парламента.

Документом, в частности, вводится должность первого заместителя торага Жогорку Кенеша. Кроме того, устанавливается ограничение по представительству депутатов от одной фракции или депутатской группы в комитетах парламента — не более четырех человек.

Также законом предусмотрено внедрение голосования с использованием электронной системы подсчета голосов с функцией идентификации по отпечаткам пальцев и (или) геометрии лица. Применение данной системы предлагается установить с 1 января 2027 года.

Подписанные изменения вступят в силу в установленном законодательством порядке.
