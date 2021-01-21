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Власть

Наведите порядок! Военный правозащитник обратился к Садыру Жапарову

Военный правозащитник Анвар Сартаев обратился к вновь избранному президенту Садыру Жапарову с требованием навести порядок в вопросах обеспечения ветеранов силовых структур. Об этом он сообщил 24.kg.

Обращаясь к главнокомандующему, Анвар Сартаев просит провести мониторинг исполнения законов о защите военнослужащих и обратить внимание на формирование бюджета обороны государства.

«Мне также непонятно, почему до сих пор не определена государственная политика в сфере соцзащиты действующих и уволенных в запас военнослужащих? Почему не определена пенсионная политика? Если в бюджете нет денег, то почему сотрудники Министерства финансов уже 20 лет получают различные надбавки, не предусмотренные законом?» — задается вопросами правозащитник.

По словам Анвара Сартаева, есть факты, когда сотрудники Минфина в сутки на питание получали 280 сомов. В то же время военнослужащим выплачивали лишь 34 сома.

Он также просит обратить внимание на ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы, которые охраняли границы СНГ с 1992 по 1999 год во время Гражданской войны в Таджикистане. В 2006-м их лишили заслуженных льгот.

24.kg
Фото 24.kg. Полковник Анвар Сартаев (на фото слева) и генерал-майор Артур Медетбеков на конференции ветеранов силовых структур в Бишкеке

Напомним, ветеранское сообщество вновь подняло вопросы соцзащиты в декабре 2020 года, когда депутат парламента Акылбек Жапаров предложил лишить их дополнительных надбавок. Офицеры раскритиковали инициативу и были вынуждены выйти на митинг. Они также провели конференцию ветеранов силовых ведомств, на которую не пришел ни один высокопоставленный чиновник. Проигнорировали ее и все действующие руководители силовых ведомств — от Генштаба до МВД.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180713/
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