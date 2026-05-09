Власть

Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 81-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация главы государства.

«В этот знаменательный день мы воздаем дань признательности и уважения поколения победителей — нашим отцам и дедам, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм, отстояли свободу родной земли.

Убежден, что, основанные на добрых традициях дружбы и взаимовыручки, закаленных в суровые военные годы, мы будем и впредь всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном.

Прошу вас передать проживающим на кыргызской земле ветеранам войны и труженикам тыла слова искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия», — говорится в поздравительной телеграмме.
