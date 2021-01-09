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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. Сегодня проходит голосование вне помещений

Сегодня в Кыргызстане день тишины и также пройдет голосование вне помещения.

Завтра состоятся досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

За день до выборов и плебисцита запрещена любая форма агитации. Нарушившие это правило будут незамедлительно сняты с гонки и оштрафованы.

Отметим, что в президентской кампании участвуют 17 кандидатов. Изначально их было зарегистрировано 18. Но один из претендентов экс-депутат парламента Рашид Тагаев снял свою кандидатуру. Его фамилию из избирательного бюллетеня вычеркнут вручную.

Завтра пройдет и референдум. На него выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.

Чтобы принять участие в голосовании вне помещения, нужно было отправить заявление до 7 января включительно. По данным ЦИК, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179224/
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