Выборы президента и референдум. Сегодня проходит голосование вне помещений

Сегодня в Кыргызстане день тишины и также пройдет голосование вне помещения.

Завтра состоятся досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

За день до выборов и плебисцита запрещена любая форма агитации. Нарушившие это правило будут незамедлительно сняты с гонки и оштрафованы.

Отметим, что в президентской кампании участвуют 17 кандидатов. Изначально их было зарегистрировано 18. Но один из претендентов экс-депутат парламента Рашид Тагаев снял свою кандидатуру. Его фамилию из избирательного бюллетеня вычеркнут вручную.

Завтра пройдет и референдум. На него выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.

Чтобы принять участие в голосовании вне помещения, нужно было отправить заявление до 7 января включительно. По данным ЦИК, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 — в Бишкеке.