Комитет одобрил две кандидатуры судей Верховного и Конституционного судов. Решение принято сегодня на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев отметил, что по представлению главы государства на пост судьи Верховного суда Кыргызской Республики претендует Эльмира Барыктабасова.

Сейчас она работает в Бишкекском городском суде, 1970 года рождения.

На должность судьи Конституционного суда КР претендует Бакыт Кыдыралиева. Она 1976 года рождения, последние три года работала членом Совета по делам правосудия.

Депутаты призвали кандидатов работать во благо населения и справедливо.