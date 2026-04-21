Комитет одобрил две кандидатуры судей Верховного и Конституционного судов

Комитет одобрил две кандидатуры судей Верховного и Конституционного судов. Решение принято сегодня на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев отметил, что по представлению главы государства на пост судьи Верховного суда Кыргызской Республики претендует Эльмира Барыктабасова.

Сейчас она работает в Бишкекском городском суде, 1970 года рождения.

На должность судьи Конституционного суда КР претендует Бакыт Кыдыралиева. Она 1976 года рождения, последние три года работала членом Совета по делам правосудия.

Депутаты призвали кандидатов работать во благо населения и справедливо.
Материалы по теме
Судей местных судов Кыргызстана обучают навыкам коммуникаций
Чаще всего журналистов в КР привлекают по статье «Призыв к массовым беспорядкам»
Верховный суд КР пока не намерен переезжать из здания на Старой площади
Глава Верховного суда КР заверил: никакие «кураторы» больше не давят на судей
Судей наказали: одного увольняют, другого — под уголовное дело
Конкурс в судьи прошли не все — половина кандидатов не набрала баллы
Каждое второе заседание с опозданием. Омбудсмен о проблемах судов КР
ВС КР сообщает о необходимости увеличения штатной численности местных судов
В Бишкекском городском суде открыт мемориальный бюст Абдыкасыму Супатаеву
Верховный суд признал законной ликвидацию троллейбусов в Бишкеке
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
Нарушения техбезопасности. Ряду стройкомпаний в Бишкеке вынесены предупреждения Нарушения техбезопасности. Ряду стройкомпаний в Бишкеке...
От села Байтик до парка «Ала-Арча» строят велодорожку
Комитет ЖК отклонил создание Джалал-Абадской СЭЗ по заключению кабмина
В Бишкеке стартует Кубок Азии по хоккею