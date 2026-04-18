16:20
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Власть

Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров

из архива
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков

Глава МВД прокомментировал участившиеся в последнее время факты задержания сотрудников милиции.

По словам Улана Ниязбекова, в последнее время кыргызстанцы активно обсуждают участившиеся факты задержания, в том числе сотрудников органов внутренних дел. Это связано с возросшим общественным запросом на открытость и справедливость, считает он.

Глава ведомства согласился, что в ряде регионов действительно имели место случаи задержания сотрудников милиции.

«Это не скрывается и не замалчивается. Напротив — это принципиальная позиция МВД, основанная на нетерпимости к коррупции и любым нарушениям закона внутри системы», — пояснил он и добавил, что значительная часть правонарушений выявляется при участии подразделений самого правоохранительного ведомства. По мнению Улана Ниязбекова, это говорит не о росте нарушений, а о повышении эффективности внутреннего контроля, дисциплины и очищения системы. Работа носит системный характер: усиливается ведомственный контроль, совершенствуются механизмы выявления правонарушений, повышается персональная ответственность руководителей.

«Речь идет не об увеличении количества нарушений, а о принципиально иной практике — практике открытого реагирования, при которой каждый выявленный факт доводится до логического и законного завершения», — прокоментировал глава МВД.

Он добавил, что работа ведется в тесном взаимодействии с ГКНБ и другими силовыми структурами. Она охватывает широкий спектр задач — от противодействия коррупции до обеспечения общественной безопасности и предупреждения тяжких преступлений.

По данным МВД, с начала 2026 года по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 23 уголовных дела в отношении 36 сотрудников милиции. Из них 10 дел инициированы службой внутренних расследований МВД, 13 — в результате совместной работы с ГКНБ.

«Мы понимаем, что доверие общества формируется не словами, а конкретными действиями. И именно на это сегодня направлены усилия МВД», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370965/
просмотров: 209
Версия для печати
