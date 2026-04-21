Президент принял послов пяти стран, дипломаты вручили верительные грамоты

Садыр Жапаров принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов, аккредитованных с резиденцией в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В церемонии приняли участие дипломаты из Доминиканской Республики, Албании, Индонезии, Сомали и Палестины. Перед началом мероприятия послов встретил Почетный караул, после чего состоялась официальная передача верительных грамот.

Глава государства поздравил дипломатов с началом миссии и отметил, что Кыргызстан продолжает укреплять политический диалог, а также развивать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

По словам Садыра Жапарова, в последние годы страна проводит масштабные реформы, в том числе в экономике, социальной сфере и цифровизации, а также активно развивает международное сотрудничество.

Президент напомнил, что Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы и рассчитывает на поддержку партнеров.

Кроме того, дипломатам предложено принять участие в горном саммите «Бишкек+25», который планируется провести в октябре 2027 года.

В свою очередь послы передали приветствия от руководства своих стран и выразили готовность укреплять двусторонние отношения с Кыргызстаном.