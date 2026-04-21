14:49
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Спорт

В Бишкеке стартует Кубок Азии по хоккею

С 27 апреля по 3 мая на льду «Номад Арены» пройдет Кубок Азии под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает Федерация хоккея КР.

По ее данным, кыргызстанский хоккей переживает свой золотой век, уверенно заявляя о себе на мировой арене.

«Взрослая национальная сборная успешно закрепила за собой место в группе «Б» второго дивизиона чемпионата мира. Огромный рывок совершила молодежная сборная U20, которая недавно завоевала золото и пробилась из группы «Б» в группу «А» третьего дивизиона. Теперь пришло время выйти на лед тем, кого мы называем звездами нового поколения. Для молодого состава сборной Кыргызстана эти игры станут важнейшим этапом подготовки и трамплином к будущим победам на чемпионатах мира», — сообщается в релизе.

Отмечается, что в течение семи дней Бишкек станет свидетелем противостояния самых амбициозных команд континента. За трофей поборются сборные Узбекистана, Монголии, Индии, Индонезии, Макао (Китай) и хозяева турнира — Кыргызстан. Наши юные хоккеисты готовы принять эстафету у старших братьев и доказать, что победный дух кыргызского хоккея только крепнет.
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
21 апреля, вторник
14:48
В Бишкеке стартует Кубок Азии по хоккею