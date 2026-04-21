Катализаторы под запрет без лицензии, в Кыргызстане готовят новый закон

В Кыргызстане предложили ввести лицензирование на операции с автомобильными катализаторами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О лицензионно-разрешительной системе». В частности, предлагается включить в перечень лицензируемых видов деятельности скупку, хранение, продажу, установку и демонтаж бывших в употреблении катализаторов.

Инициаторы объясняют: сейчас этот рынок фактически не регулируется, что приводит к массовому демонтажу катализаторов с автомобилей. В результате транспорт лишается систем очистки выхлопных газов, напрямую ухудшая качество воздуха.

По данным разработчиков, рост числа таких операций уже влияет на экологическую ситуацию, особенно в Бишкеке, где значительную долю загрязнения формирует транспорт.

Отмечается, что катализаторы содержат токсичные и тяжелые металлы, поэтому их оборот требует строгого контроля. Введение лицензирования позволит создать реестр участников рынка, усилить проверки и сократить нелегальную деятельность.

Кроме того, инициатива направлена на выполнение требований техрегламентов ЕАЭС, которые запрещают вмешательство в системы снижения токсичности автомобилей.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.