От села Байтик до парка «Ала-Арча» строят велодорожку

Министерство транспорта и коммуникаций информирует о ходе строительства велодорожки общей протяженностью 13 километров от села Байтик до государственного природного парка «Ала-Арча».

По итогам 2025 года на участке протяженностью 4 тысячи 200 метров уложено асфальтовое покрытие и введено в эксплуатацию.

В 2026 году в соответствии с планом работ продолжаются земляные работы еще на участке протяженностью 4 тысячи 800 метров.

В настоящее время строительные работы на объекте продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. Реализация проекта направлена на повышение туристического потенциала региона и создание условий для активного отдыха граждан.



