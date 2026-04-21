Власть

Комитет ЖК отклонил создание Джалал-Абадской СЭЗ по заключению кабмина

Сегодня парламентский комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрел во втором чтении законопроект «О создании свободной экономической зоны «Международный финансовый центр Джалал-Абад», а также сопутствующие ему инициативы и отклонил их.

-скриншот с прямого эфира
Фото -скриншот с прямого эфира. Жаныбек Абиров

Как сообщил председатель комитета Жаныбек Абиров, проект предусматривал создание в Джалал-Абадской свободной экономической зоны в формате международного финансового центра, ориентированного на привлечение иностранного капитала. В рамках центра компании могли бы оказывать иностранным контрагентам финансовые, страховые, брокерские, консультационные и другие услуги.

«В певром чтении законопроекты получили отрицательные заключения кабмина с предложением доработки, однако повторно также дано отрицательное заключение. В связи с этим предлагается отклонить их в текущей редакции», — сказал Жаныбек Абиров.

В итоге комитет отклонил документы. 
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
21 апреля, вторник
14:48
Нарушения техбезопасности. Ряду стройкомпаний в Бишкеке вынесены предупреждения Нарушения техбезопасности. Ряду стройкомпаний в Бишкеке...
14:41
От села Байтик до парка «Ала-Арча» строят велодорожку
14:41
Комитет ЖК отклонил создание Джалал-Абадской СЭЗ по заключению кабмина
14:35
Комитет одобрил две кандидатуры судей Верховного и Конституционного судов
14:32
В Бишкеке стартует Кубок Азии по хоккею