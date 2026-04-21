Комитет ЖК отклонил создание Джалал-Абадской СЭЗ по заключению кабмина

Сегодня парламентский комитет по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрел во втором чтении законопроект «О создании свободной экономической зоны «Международный финансовый центр Джалал-Абад», а также сопутствующие ему инициативы и отклонил их.

Как сообщил председатель комитета Жаныбек Абиров, проект предусматривал создание в Джалал-Абадской свободной экономической зоны в формате международного финансового центра, ориентированного на привлечение иностранного капитала. В рамках центра компании могли бы оказывать иностранным контрагентам финансовые, страховые, брокерские, консультационные и другие услуги.

«В певром чтении законопроекты получили отрицательные заключения кабмина с предложением доработки, однако повторно также дано отрицательное заключение. В связи с этим предлагается отклонить их в текущей редакции», — сказал Жаныбек Абиров.

В итоге комитет отклонил документы.