Теперь получить образование стало проще. DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов — без комиссий и скрытых платежей.

Родители могут оформить образовательный кредит прямо в мобильном приложении и оплатить обучение мгновенно. Средства автоматически перечисляются на счет учебного заведения.

Это решение позволяет не откладывать обучение и инвестировать в будущее уже сегодня.

Ключевые преимущества:

0 процентов без переплат;

срок: 6, 9 или 12 месяцев;

сумма — до стоимости годового обучения;

оформление онлайн;

удобное погашение;

обучение в ведущих учебных заведениях.

В программе уже участвуют ведущие учебные заведения:

Academy of Future Leaders;

AUCA University;

Chekhova Educational Institution;

Edison Complex;

Educational complex «Lomonosov School»;

International School Bright;

Maarif School;

Maarif-Sapat Fund;

New Thinking School of Central Asia;

Nexus College;

Oxford International School;

Silk Road International School;

TSI AUCA College.

Список партнеров постепенно расширяется. Участие в программе можно уточнить в вашем учебном заведении.

Образовательный кредит доступен для клиентов DemirBank.

Лицензия НБ КР № 035.