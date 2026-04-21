Теперь получить образование стало проще. DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов — без комиссий и скрытых платежей.
Родители могут оформить образовательный кредит прямо в мобильном приложении и оплатить обучение мгновенно. Средства автоматически перечисляются на счет учебного заведения.
Это решение позволяет не откладывать обучение и инвестировать в будущее уже сегодня.
Ключевые преимущества:
- 0 процентов без переплат;
- срок: 6, 9 или 12 месяцев;
- сумма — до стоимости годового обучения;
- оформление онлайн;
- удобное погашение;
- обучение в ведущих учебных заведениях.
В программе уже участвуют ведущие учебные заведения:
- Academy of Future Leaders;
- AUCA University;
- Chekhova Educational Institution;
- Edison Complex;
- Educational complex «Lomonosov School»;
- International School Bright;
- Maarif School;
- Maarif-Sapat Fund;
- New Thinking School of Central Asia;
- Nexus College;
- Oxford International School;
- Silk Road International School;
- TSI AUCA College.
Список партнеров постепенно расширяется. Участие в программе можно уточнить в вашем учебном заведении.
Образовательный кредит доступен для клиентов DemirBank.
Лицензия НБ КР № 035.