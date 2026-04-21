DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов

Теперь получить образование стало проще. DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов — без комиссий и скрытых платежей.

Родители могут оформить образовательный кредит прямо в мобильном приложении и оплатить обучение мгновенно. Средства автоматически перечисляются на счет учебного заведения.

Это решение позволяет не откладывать обучение и инвестировать в будущее уже сегодня.

Ключевые преимущества:

  • 0 процентов без переплат;
  • срок: 6, 9 или 12 месяцев;
  • сумма — до стоимости годового обучения;
  • оформление онлайн;
  • удобное погашение;
  • обучение в ведущих учебных заведениях.

В программе уже участвуют ведущие учебные заведения:

  •  Academy of Future Leaders;
  • AUCA University;
  • Chekhova Educational Institution;
  • Edison Complex;
  • Educational complex «Lomonosov School»;
  • International School Bright;
  • Maarif School;
  • Maarif-Sapat Fund;
  • New Thinking School of Central Asia;
  • Nexus College;
  • Oxford International School;
  • Silk Road International School;
  • TSI AUCA College.

Список партнеров постепенно расширяется. Участие в программе можно уточнить в вашем учебном заведении.

Образовательный кредит доступен для клиентов DemirBank.

Лицензия НБ КР № 035.
