15:41
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

Нарушения техбезопасности. Ряду стройкомпаний в Бишкеке вынесены предупреждения

Бишкекским управлением департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по контролю соблюдения требований технической безопасности и охраны труда на строительных объектах.

В ходе рейдов выявлены нарушения требований технической безопасности и охраны труда на ряде объектов. По итогам проверок строительным компаниям вынесены письменные предупреждения и предписания.

В их числе:

ОсОО «Жаз Строй» — 12-этажный жилой дом, улица Фучика, 38;
ОсОО «Имран Строй» — 12-этажный жилой дом, улица Трудовая, 9;
8-этажный учебный корпус Кыргызского национального музыкального училища имени М.Куренкеева;
ОсОО «СК Авангард Стиль» — пристройка к бизнес-центру, улица Токтогула, 125/1;
ОсОО «Эмаар Холдинг» — 12-этажный жилой комплекс, улица Термечикова, 1А;
ОсОО «Залкар Строй» — 12-этажное здание, улица Исанова, 42;
ОсОО «СК Нефрит» — 6-этажный жилой дом, улица Бакаева, 174.

Кроме того, в отношении ОсОО «СК Нефрит» и ОсОО «Медстрой» рассматривается вопрос о применении административных мер в соответствии со статьей 144 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях.

Контрольные мероприятия по обеспечению соблюдения требований безопасности в строительной отрасли будут продолжены на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371282/
просмотров: 345
Версия для печати
