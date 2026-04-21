Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова

Коллектив компаний группы «Газпром» в Кыргызстане глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью Мурата Сулайманова — человека, чей многолетний труд, профессиональная ответственность и преданность делу оставили заметный след в истории компании и отрасли в целом.

Мурат Асангазиевич посвятил жизнь труду на благо родной страны и народа и, в частности, развитию энергетического комплекса. На каждом этапе трудового пути его отличали глубокое понимание отрасли, стратегическое мышление, умение принимать взвешенные решения и доводить начатое до конца.

Значимый вклад он внес в становление сферы нефтепродуктообеспечения КР. В период работы в ОсОО «Газпром нефть Азия» активно участвовал в строительстве автозаправочных станций и нефтебаз, стоял у истоков ключевых инфраструктурных проектов первых лет деятельности компании в стране. Одним из достижений стало открытие маршрута доставки топлива на юг КР автотранспортом в рамках проекта «Южный поток», что позволило решить давнюю и сложную проблему снабжения регионов нефтепродуктами.

Особое место в его биографии заняла работа в «Газпром Кыргызстан», где он с 2014 года занимал должность заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству. Под его руководством были реализованы крупные проекты, имеющие важнейшее значение для энергетической безопасности страны. В их числе строительство и модернизация газораспределительных станций, магистральных и распределительных газопроводов, стратегический проект «БГР — ТБА», а также реабилитация системы газоснабжения юга.

При непосредственном участии Мурата Асангазиевича велось строительство газораспределительных сетей в жилмассивах Бишкека и других населенных пунктах. В период его работы устаревшая инфраструктура поэтапно заменялась современными инженерными решениями, повышалась надежность газоснабжения, создавались условия для стабильного обеспечения населения голубым топливом.

Для коллектива он навсегда останется человеком высокой внутренней культуры, спокойным, но требовательным руководителем, умеющим слышать людей и поддерживать в непростые моменты. Его уважали за принципиальность, порядочность, опыт и способность брать ответственность на себя. С его уходом компания понесла тяжелую утрату.

Коллектив «Газпром Кыргызстан» выражает родным и близким Мурата Сулайманова искренние соболезнования. Светлая память о нем сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кому посчастливилось работать рядом и знать его лично.

Панихида состоится 22 апреля в городе Бишкеке по адресу: улица Сагынбая Манасчи, дом 164. Начало в 10.00.