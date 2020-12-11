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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление

Госсекретарь США Майкл Помпео сделал заявление в связи с Международным днем коррупции и расширением списка Магнитского. В него попали накануне экс-заместитель главы ГТС Райымбек Матраимов и его супруга Уулкан Тургунова.

Уточняется, что эти действия нацелены на причастных лиц по всему миру, которые игнорируют права человека и международные стандарты предотвращения коррупции и борьбы с ней.

«Соединенные Штаты используют эти санкции вместе с органами по ограничению выдачи виз 7031 © Государственного департамента США для обеспечения подотчетности и предотвращения нарушений прав человека и коррупции во всем мире. В совокупности эти действия направлены на лиц, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека, от коррумпированного таможенника в Кыргызстане до лидеров вооруженных банд в Гаити, нарушителей прав человека в Чечне и многих других злоумышленников. Мы стоим рядом с нашими партнерами в Великобритании, которые аналогичным образом приняли меры против тех, кто пытается лишить людей их прав», — говорится в заявлении.

Мы поздравляем Великобританию с действиями, которые она предприняла сегодня в рамках программы глобальных санкций в области прав человека. Всего за последние 48 часов США и Великобритания выявили 37 субъектов, связанных с коррупцией или серьезным нарушением прав человека.

Из заявления Госсекретаря США Майкла Помпео

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты надеются на продолжение партнерства как с союзниками, так и с гражданским обществом в целях защиты прав человека, борьбы с коррупцией и поощрения подотчетности и надлежащего управления. «Мы также приветствуем Европейский союз в качестве партнера в этих усилиях после его решения на этой неделе принять собственные глобальные санкции в области прав человека. Вместе с другими международными партнерами, которые стремятся продвигать наши общие ценности с помощью аналогичных инструментов, мы гарантируем, что коррумпированные субъекты и нарушители прав человека не будут иметь убежища в пределах нашей юрисдикции», — заключил Майкл Помпео.

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176327/
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