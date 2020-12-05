Выборы президента. В ЦИК не нашли элементов агитации в интервью кандидатов

ЦИК рассмотрела жалобы Коалиции за демократию и общество на кандидатов в президенты.

По словам члена комиссии Кайрата Осмоналиева, правозащитники пожаловались на 10 претендентов на высший государственный пост в стране. Их упрекнули в преждевременной агитации. Из этого списка штраф получили только Бактыбек Калмаматов и Имамидин Ташов. Остальные, как отметили в ЦИК, когда давали интервью и проводили пресс-конференции, агитированием не занимались и голосовать за себя или против конкурентов по гонке не призывали.

Напомним, речь о Канатбеке Исаеве, Кларе Сооронкуловой, Адахане Мадумарове, Бакытбеке Жумагулове, Токтайым Уметалиевой, Бектуре Асанове, Каныбеке Иманалиеве, Равшане Джеенбекове, Садыре Жапарове и Садыке Шер-Ниязе. Последний, напомним, объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Садыра Жапарова. А Бектур Асанов ранее дисквалифицирован ЦИК, поскольку у него непогашенная судимость. Бактыбек Жумагулов отказался от участия в гонке.

Не будет баллотироваться также Токтайым Уметалиева. Она не внесла залог.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.