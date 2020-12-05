15:54
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК не нашли элементов агитации в интервью кандидатов

ЦИК рассмотрела жалобы Коалиции за демократию и общество на кандидатов в президенты. 

По словам члена комиссии Кайрата Осмоналиева, правозащитники пожаловались на 10 претендентов на высший государственный пост в стране. Их упрекнули в преждевременной агитации. Из этого списка штраф получили только Бактыбек Калмаматов и Имамидин Ташов.  Остальные, как отметили в ЦИК, когда давали интервью и проводили пресс-конференции, агитированием не занимались и голосовать за себя или против конкурентов по гонке не призывали. 

Напомним, речь о Канатбеке Исаеве, Кларе Сооронкуловой, Адахане Мадумарове, Бакытбеке Жумагулове, Токтайым Уметалиевой, Бектуре Асанове, Каныбеке Иманалиеве, Равшане Джеенбекове, Садыре Жапарове и Садыке Шер-Ниязе.  Последний, напомним,  объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Садыра Жапарова. А Бектур Асанов ранее дисквалифицирован ЦИК, поскольку у него непогашенная судимость. Бактыбек Жумагулов отказался от участия в гонке. 

Не будет баллотироваться также Токтайым Уметалиева. Она не внесла залог. 

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175693/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II
Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть I
Выборы президента. ЦИК решила оштрафовать Бактыбека Калмаматова
Выборы президента. ЦИК отказала в жалобе активистов в отношении Садыра Жапарова
Встреча Мадумарова с мигрантами. ЦИК не нашла нарушений
Выборы президента. В ЦИК спорят, нарушали ли кандидаты правила агитации
Выборы президента. ЦИК выявила нарушение кандидатом правил агитации
Выборы президента. В ЦИК рассказали, в каком случае кандидатам вернут залог
Выборы президента. 20 кандидатов успели до полуночи сдать подписные листы
Выборы президента. Кубанычбек Исабеков отозвал свое заявление об участии
Популярные новости
700 сомов и&nbsp;145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и&nbsp;низкую пенсии в&nbsp;КР 700 сомов и 145 тысяч сомов. Соцфонд назвал самые высокую и низкую пенсии в КР
Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к&nbsp;пенсии Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Бизнес
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и&nbsp;топовые игры нон-стоп MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп
5 декабря, суббота
15:46
Похоже на фильм про мафию. Посол США сделал заявление о событиях в Кыргызстане Похоже на фильм про мафию. Посол США сделал заявление о...
15:23
Два новых села могут появиться в Кыргызстане
15:13
Выборы президента. В ЦИК не нашли элементов агитации в интервью кандидатов
15:00
Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть II
14:51
До 20 декабря ЦИК должна утвердить текст бюллетеней для референдума