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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Президентские выборы предлагают отложить до принятия новой редакции Конституции

Отложить досрочные президентские выборы до принятия нового Основного закона предложил член конституционного совещания драматург Мар Байджиев.

«Давайте от имени нашей комиссии внесем два предложения: признать предложенную Конституцию не соответствующей обновлению государственного строя. Надо написать новую, совершенную версию Основного закона. Второе: обратиться к руководству республики с просьбой все-таки отложить выборы пока не будет принята новая Конституция», — сказал Мар Байджиев.

Модераторы конституционного совещания ответили, что они не имеют права поднимать такой вопрос.

«Что бы там ни было, мы предлагаем. А там как решат. Мы предлагаем создать новую Конституцию. Потому что обсуждаемая версия провокационная и уже наделала много шума. Никому от нее не легче. Поэтому нужно создать редакционную коллегию, состоящую из юристов, специалистов, и написать новую, совершенную Конституцию. Только потом проводить президентские выборы», — отметил Мар Байджиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174586/
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