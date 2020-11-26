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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Дастан Бекешев тоже отказался от приглашения Бекбосуна Борубашова

У депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева есть предложения по изменениям в проекте новой редакции Конституции, но участвовать в конституционном совещании он не намерен. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он выступает за прямые выборы судей, ликвидацию института президента, расширение полномочий премьер-министра и упразднение Генпрокуратуры.

Он признал, что такие предложения не пройдут.

«Конституционное совещание не настроено слушать оппонентов и включать их идеи в разрабатываемый проект Основного закона. Тем более если я туда пойду — значит признаю легитимность этого органа. А я считал и считаю, что конституционное совещание неправомерно», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, ранее отказалась принимать участие в работе конституционного совещания юрист Сания Токтогазиева.

Как сообщало 24.kg, глава совещания Бекбосун Борубашов пригласил критиков проекта новой редакции Конституции озвучить публично свою критику и предложения.

Накануне стало известно, что состав конституционного совещания расширен. В него вошли еще 10 человек.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174509/
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