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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Из проекта новой Конституции исчезло несколько норм о правах и свободах человека

Юристы сравнили три Конституции — 2006 года, 2010-го и предлагаемый вариант проекта новой редакции.

В процессе анализа выяснилось, что в новой редакции Основного закона нет некоторых норм, которые были прописаны в действующей Конституции. 

Отмечается, что исчезла статья об уважении и обеспечении всем лицам, находящимся в пределах территории Кыргызской Республики и под ее юрисдикцией, прав и свобод человека.

Нет также статьи о том, что не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.

Разработчики не указали и статью о том, что в КР все равны перед законом и судом. А права и свободы, установленные Конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, нет статьи о том, что каждый вправе осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами.

Зато появилась статья о соблюдении правил и норм общественного поведения, уважительного отношения к интересам общества — это обязанность каждого человека. В статье говорится, что осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174488/
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