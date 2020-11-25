Уголовного преследования СМИ не будет. Из проекта Конституции эту норму убрали

На конституционном совещании предложили убрать норму об уголовном преследовании СМИ за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности. Об этом на брифинге сообщила эксперт Лейла Садыкова.

По ее словам, члены секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» решили убрать эту статью.

«В действующей Конституции нет этой нормы. Уже сколько лет мы смогли прожить без привлечения к уголовной ответственности за распространение информации, порочащей честь и достоинство. Думаю, и дальше обойдемся привлечением к ответственности в рамках гражданского права», — сказала Лейла Садыкова.