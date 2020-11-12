Садыр Жапаров обсудит с Михаилом Мишустиным возвращение наших граждан в Россию

И. о. президента Садыр Жапаров пообещал обсудить с председателем правительства России Михаилом Мишустиным вопрос возвращения наших граждан в РФ на учебу и работу. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам Садыра Жапарова, факты очередей, завышенных цен на авиабилеты действительно есть. «Мы будем обсуждать этот вопрос в сегодняшнем телефонном разговоре с премьером России Михаилом Мишустиным», — добавил он.

Отметим, что сегодня Садыр Жапаров был вынужден сократить время пресс-конференции из-за запланированных телефонных переговоров с Михаилом Мишустиным.