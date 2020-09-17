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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Выборы-2020. В штабе признали, что партии не соблюдают санитарные требования

Политические партии должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период проведения агитационной кампании. Об этом заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба.

По словам первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова, несмотря на то что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, все еще регистрируются факты заражения. Режим карантина пока никто не отменял.

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«Партии, участвующие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны соблюдать санитарные и эпидемиологические меры, в том числе социальную дистанцию», — сказал чиновник. Госрганам и МСУ поручено усилить контроль за соблюдением ограничений на организацию мероприятий с участием более 50 человек.

В ходе встречи обсуждалась складывающаяся эпидемиологическая ситуация с COVID-19 за рубежом.

Республиканский оперативный штаб поручил профильным государственным органам активизировать работу по обеспечению неукоснительного выполнения разработанного алгоритма проверок въезда иностранных граждан в страну.

Напомним, что за сутки в Кыргызстане выявили еще 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Сегодня также стало известно, что в Баткене закрываются точки общепита.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165502/
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