В Кыргызстане пересмотрят нормы о МСУ и административных границах

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР», предусматривающий поправки в законы об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов, а также о местной государственной администрации и органах местного самоуправления.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в Закон «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов КР». В частности в статье 2 слово «Джалал-Абад» предлагается заменить словом «Манас».

Также уточняется административная граница города Гульчо — ее планируют утвердить в соответствии со схематической картой и описанием границы согласно новому приложению.

Значительный блок поправок касается Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Из текста закона предлагается исключить упоминания курултаев, в том числе в статьях, регулирующих вопросы полномочий и деятельности местных органов власти.

Одновременно уточняется порядок роспуска местных кенешей. В случае изменения границ административно-территориальной единицы, влекущего ее реорганизацию, указ президента о роспуске местного кенеша должен быть издан не позднее 30 дней со дня вступления в силу соответствующего закона, если иной срок не установлен самим законом.

При этом отдельно подчеркивается: переименование административно-территориальной единицы без изменения ее границ не будет считаться реорганизацией и не повлечет роспуска местного кенеша.

Еще одна новация — закрепление за органами местного самоуправления обязанности обеспечивать исполнение положений, регулирующих формат, масштабы и порядок проведения семейных и ритуальных мероприятий, а также контроль за их соблюдением.

В справке-обосновании отмечается, что предлагаемые изменения носят комплексный и системный характер и направлены на актуализацию законодательства, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и оптимизацию использования бюджетных средств.

Разработчики указывают, что принятие законопроекта не повлечет негативных социальных, экономических, правовых или иных последствий.