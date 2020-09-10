Выборы-2020. Проводится следствие по факту массового подвоза избирателей

Сотрудники Октябрьского РОВД Бишкека начали следствие по фактам на видео журналиста 24.kg, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел на двух избирательных участках в столице. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 195 «Фальсификация избирательных документов» УК КР, проводятся допросы, а также назначены экспертизы.

Ранее журналист 24.kg побывала в школе № 3 и сняла ролик, на котором видно, как массово подвозили и регистрировали жителей Чуйской области.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не карается.