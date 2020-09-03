В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, сегодня на заседании присягу принесли Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улугбек Садиков и Байгазы Кенжебаев.

Сталбек Молдалиев получил вакантный мандат вместо экс-спикера Чыныбая Турсунбекова, скончавшегося от внебольничной пневмонии.

Нурлан Сырдыбаев, Осмон Турдумамбетов, Уланбек Исмаилов (фракция «Онугуу-Прогресс») пришли вместо Алтынбек уулу Жунуса, Зиядина Жамалдинова и Абылкайыра Узакбаева.

Мээримбек Койчуманов, Байгазы Кенжебаев и Улугбек Садиков (фракция «Кыргызстан») пришли вместо Данияра Толонова, Таалайбека Масабирова и Кубанычбека Нурматова.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.