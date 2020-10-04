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Агент 024
Сюжет: Выборы — 2020

Представитель УИК заявил, что фотографировать бюллетень можно. ЦИК разберется

Человек, представившись юристом избирательного участка № 1141, заявляет, что бюллетени фотографировать можно. Видео опубликовали в Telegram-канале «Шайлоо 2020».

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По словам очевидцев, два избирателя проголосовали неправильно, председатель УИК предоставил гражданам новые бюллетени, при этом в урны вбросили как испорченные, так и правильно заполненные листы.

«Председатель УИК также представил якобы юриста участка, который заявил, что бюллетень фотографировать можно и никто с ним не поспорит», — говорят очевидцы.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова сказала 24.kg, что фотографировать бюллетени строго запрещается. «Это нарушение тайны голосования. Зачем тогда на участках и в кабинках висит объявление о запрете фотографирования? У нас предусмотрены ответственные за нарушение тайны голосования. Случай уже зафиксировали, будем разбираться», — сказала она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/167452/
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