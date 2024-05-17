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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Ликвидация Kloop Media. В суде рассматривают апелляцию фонда

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение апелляции на решение Октябрьского райсуда о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

На заседании юристы «Клоопа» попросили суд вести видео- и фотосъемку процесса — судья удовлетворил ходатайство.

Юристы также попросили суд вызвать в качестве свидетеля следователя ГКНБ Азамата Адилбекова и экспертов, которые давали показания в суде прошлой инстанции. Юрист Нурбек Сыдыков напомнил, что на заседаниях Октябрьского райсуда столицы эксперты не могли толком ничего рассказать и просили дать им время для подготовки.

«В суде первой инстанции они заявили — могут предоставить дополнительные сведения о том, что публикации «Клооп Медиа» негативно воздействовали на народ Кыргызстана. Они говорили, что есть письменные доказательства», — напомнил он.

Судья оставил вопросы открытыми.

Напомним, 28 августа прошлого года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводил несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть. Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств.

В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ «Клооп Медиа».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294232/
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