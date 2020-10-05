11:12
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

Согласны ли вы с итогами выборов депутатов Жогорку Кенеша? Опрос

Вчера в Кыргызстане прошли выборы Жогорку Кенеша седьмого созыва. На избирательные участки пришло немногим более половины избирателей.

По предварительным результатам, в парламент прошли четыре партии, преодолев барьер в 7 процентов:

  • «Биримдик» — 24,53 процента;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;
  • «Кыргызстан» — 8,74 процента;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Часть проигравших партий уже заявила, что выборы они не признают, назвав их самыми грязными в истории Кыргызстана. Некоторые организации объявили о бессрочных акциях протестов.

Многие пользователи социальных сетей также возмутились прошедшими выборами и их результатами.

Согласны ли вы с итогами выборов депутатов Жогорку Кенеша?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167517/
просмотров: 5105
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выбирают депутатов Жогорку Кенеша. Что происходит сейчас
Выборы-2020. Стали известны результаты голосования в Иссык-Кульской области
Небывалое единогласие. В Сети обсуждают итоги выборов в Кара-Суу и Кара-Кульдже
Представитель УИК заявил, что фотографировать бюллетень можно. ЦИК разберется
Выборы-2020. Политические партии потратили на кампанию 669 миллионов сомов
Выборы-2020. На 18.00 проголосовали более 1,5 миллиона кыргызстанцев
В ЦИК прокомментировали присутствие таможенников на избирательных участках
В мэрии Бишкека объяснили, почему на избирательном участке нет пандуса
В ЦИК считают, что выявленные нарушения не повлияют на итоги выборов
Выборы-2020. Голосование якобы вместо умершего в УИК № 1041 не подтвердилось
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не&nbsp;только документ, но&nbsp;и&nbsp;копию Берегите паспорт. Почему никому нельзя давать не только документ, но и копию
Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в&nbsp;Россию Крики, драки, неизвестность. Как кыргызстанцу улететь в Россию
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
Новый автомобиль Hyundai в&nbsp;рассрочку от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Новый автомобиль Hyundai в рассрочку от «Халык Банка»
5 октября, понедельник
11:04
COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших превышает 1 миллион COVID-19. Заразились в мире 35 миллионов, число умерших...
10:58
Сооронбай Жээнбеков поблагодарил учителей Кыргызстана за добросовестный труд
10:51
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 октября
10:41
Главный санврач Бишкека еще не дал разрешения на возврат в школы
10:36
Выборы-2020. Наблюдатели отметили нарушения в ходе голосования