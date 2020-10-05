Согласны ли вы с итогами выборов депутатов Жогорку Кенеша? Опрос

Вчера в Кыргызстане прошли выборы Жогорку Кенеша седьмого созыва. На избирательные участки пришло немногим более половины избирателей.

По предварительным результатам, в парламент прошли четыре партии, преодолев барьер в 7 процентов:

«Биримдик» — 24,53 процента;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;

«Кыргызстан» — 8,74 процента;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Часть проигравших партий уже заявила, что выборы они не признают, назвав их самыми грязными в истории Кыргызстана. Некоторые организации объявили о бессрочных акциях протестов.

Многие пользователи социальных сетей также возмутились прошедшими выборами и их результатами.