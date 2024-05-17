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Общество

В Бишкеке начали ремонт фасада дома на улице Киевской. Раньше там снесли магазин

В Бишкеке начали ремонт фасада дома на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе мэрии.

Отметим, журналист Данияр Джаркынбаев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию здания и подчеркнул, что можно было и прикрыть «срамоту».

Facebook/Данияр Джаркынбаев
Фото Facebook/Данияр Джаркынбаев. Фасад здания на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова

В комментарии к посту пресс-секретарь муниципалитета Назгуль Джамгырчиева написала, что продолжаются работы по ремонту фасада дома № 49 на улице Киевской.

«Фасадные работы ведутся при финансовой поддержке хозяйствующих субъектов, расположенных в этом доме. Закуплены стройматериалы для ремонта крыши, но работы пока приостановлены из-за погодных условий. В доме 130 квартир, и жильцы заняты вопросами подготовки документов ТСЖ», — написала она.

По словам Назгуль Джамгырчиевой, фасадные работы со стороны улицы Киевской полностью завершены. В планах начать работу по ремонту фасада во дворе дома и со стороны улицы Тыныстанова.

«По поводу снесенного объекта на пересечении Киевской и Абдрахманова — работы проводило управление по контролю за землепользованием», — добавила она.

Напомним, что пристройка к зданию была окончательно снесена в январе. Часть демонтировали в прошлом году, оставшуюся владелец обязался снести самостоятельно. Однако не сделал этого, в связи с чем мэрия возобновила демонтаж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294225/
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